Sarri e l'attaccante che verrà nella sua nuova Lazio

Da pochi giorni è tornata la Sarri-mania nella capitale. L'allenatore toscano ha fatto ritorno alla Lazio, una scelta che si è rivelata oltre la razionalità e l'aspetto tecnico-calcistico. L'ufficialità è già arrivata da parte della società e sicuramente si è già iniziato a programmare la stagione in particolare il calciomercato. Maurizio Sarri ha sconsacrato un'abitudine che va avanti da sempre nell'era Lotito, ovvero un mercato fatto a due teste, presidente e direttore sportivo. Stavolta, come mai accaduto probabilmente, a partecipare in maniera incisiva sarà anche l'allenatore.

Un punto infatti che il nuovo mister ha voluto mettere come priorità per sposare di nuovo il progetto Lazio. Addio quindi al duo Lotito-Fabiani o meglio diverrà trio con l'aggiunta del nome di Sarri. Sembrano trapelare le prime indiscrezioni sulle richieste da parte del tecnico toscano. Una priorità assoluta sembra essere la questione attaccante.

I nomi possibili e le loro caratteristiche

In uno dei suoi mille taccuini, Maurizio Sarri, avrà sicuramente già appuntato un elenco di nomi utili per l'attacco, profili che dovranno sposarsi a meraviglia con il suo gioco.

Una domanda che sorge spontanea è: cosa chiederà Sarri alla società? Quale tipologia di giocatore vorrà per il suo Sarrismo. In passato l'allenatore toscano ci ha fatto vedere come prediliga giocatori non classicamente numeri 9, non strutturati, dinamici e veloci piuttosto che arieti di peso. Ricordiamo Mertens ai tempi del Napoli ad esempio o l'utilizzo di un falso nove alla Lazio con Pedro o Felipe Anderson; come ricordiamo Pavoletti e Muriqi che non riuscivano ad esprimersi con il suo gioco.

Cosa chiederà adesso alla società? I nomi che trapelano dalla stampa finora si contano su una mano e quasi tutti sembrano avere le stesse caratteristiche. Partiamo da Francesco Pio Esposito, un profilo emerso proprio con l'arrivo di Maurizio Sarri. Classe 2005, buon piede, strutturato e un importante numero di gol realizzati quest'anno con la maglia dello Spezia, 19; ricorda un pò attaccanti come Lucca dell'Udinese o Bonny del Parma. Il cartellino è dell'Inter che sembra sparare circa 25 milioni per privarsene.

Un altro nome arriva dalla Grecia: Ioannidis. Un profilo che da tempo è in orbita Formello. Anche lui un'ariete con una fisicità imponente. Lo scorso anno ha fatto fuoco e fiamme con la maglia del Panathinaïkos mentre nella stagione appena concluso il suo rendimento è calato molto, di conseguenza anche il prezzo, circa 15 milioni. Nelle immagini che arrivano dal campionato greco oltre alla possanza fisica ha dimostrato anche una certa agilità nell'andare via ai difensori.

Altro profilo d'attacco: Jutglà. Usciamo fuori dalla tipologia di attaccanti citati finora. Un classe 1999 che indossa la maglia del Club Brugge, ultima stagiona 10 gol in 36 presenze ed è un brevilineo che fa del suo forte il gioco in profondità e l'attacco degli spazi. Ricorda certamente una punta più vicina a Mertens, per rimanere nel mondo Sarri.

E Taty Castellanos?

Una domanda che sicuramente sorge spontanea: cosa pensa Sarri di Castellanos? La punta argentina è stata già allenata dal tecnico toscano ma sicuramente era un giocatore diverso, più acerbo, al suo primo anno in Italia. Per lui lo scorso anno tanta panchina alle spalle di Ciro Immobile, adesso sicuramente le cose sono cambiate. L'intenzione di Sarri sembra quella di valutarlo sul campo di allenamento e capire quanto possa essere utile al suo gioco. Un altro dettaglio importante è legato al calciomercato, Castellanos è cercato, gli interessamenti sono diversi, sia dalla Spagna che dal Regno Unito. Se dovesse arrivare un'offerta importante potrebbe partire. Da non dimenticare anche Dia, nel 4-3-3 di Sarri non potranno più giocare insieme lui con Castellanos, quindi c'è da ragionare anche su questo. Difficilmente arriverà un nuovo attaccante importante se non partirà ne Dia ne Castellanos.