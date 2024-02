Serie A | Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Oggi alle 12.30 la Lazio torna di scena all'Olimpico, dove ospiterà il Bologna. La squadra di Thiago Motta è in ottima forma e lo dimostra il quinto posto in classifica dopo aver battuto la Fiorentina nel recupero della 21esima giornata di Serie A. Anche il momento della Lazio è positivo, essendo reduce da due vittorie consecutive contro il Cagliari e contro il Bayern Monaco in Champions. Tante, però, sono le assenze nei biancocelesti, dunque Sarri si trova costretto a fare a meno di diversi titolari.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo nel lunch match:

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Casale, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

Squalificati: Romagnoli, Vecino

Indisponibili: Hysaj, Rovella, Zaccagni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristensen; Aebischer, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Lucuma, Lykogiannis, Ilic, Corazza, Moro, El Azzouz, Ndoye, Karlsson, Urbanski, Odgaard.

Squalificati: Freuleur

Indisponibili: Soumaoro