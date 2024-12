Diego Milito in lacrime dopo aver scoperto di essere diventato presidente di una squadra di calcio

Diego Milito, ex attaccante e simbolo del Racing, è stato eletto nella notte come nuovo presidente del club argentino. Un'emozione travolgente ha accompagnato l'annuncio, lasciandolo in lacrime di gioia per un risultato che rappresenta il coronamento di un percorso iniziato proprio con i colori biancocelesti, dove ha mosso i primi passi da calciatore e ha chiuso la carriera.

Ruolo di massimo rilievo

Il cerchio si chiude per l’ex bomber dell’Inter, che torna al Racing con un ruolo di massimo rilievo, dopo anni dedicati alla crescita della società. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Milito ha lavorato come segretario tecnico per tre anni, dimostrando dedizione e visione strategica. Ora, come riportato da fanpage.it, con il 60,08% delle preferenze, ha ottenuto una vittoria schiacciante, lasciando ai suoi avversari solo le briciole in una tornata elettorale che ha celebrato il suo profondo legame con il club.

Dopo l'opinionista, Milito farà il presidente

Un nuovo capitolo si apre per Milito, che sarà al timone della squadra che ha segnato la sua carriera sia dentro che fuori dal campo. Nonostante qualche apparizione su DAZN e Prime Video, negli ultimi anni si era concentrato completamente sul Racing, tornando in Argentina per ricoprire diversi ruoli nella dirigenza. Dopo aver abbandonato il ruolo di segretario tecnico nel 2020 per divergenze con l’allora presidente, ora è pronto a rilanciare il Racing, guidandolo con la stessa passione che lo ha reso un'icona per i tifosi.

Con il Racing, Milito ha vinto due campionati argentini, nel 2001 e nel 2014, chiudendo una carriera memorabile proprio dove era iniziata. Circondato dall’affetto della famiglia e dei suoi sostenitori, Milito ha accolto la notizia della sua elezione con lacrime di commozione, dando inizio a un’avventura inedita, questa volta dalla scrivania più prestigiosa del club.