Le Iene, scherzo a Zaccagni con un’offerta dall’Arabia: la risposta dell’attaccante della Lazio | VIDEO

Le Iene tornano a immergersi nel mondo del calcio, questa volta non con inchieste sugli arbitri, ma con uno scherzo telefonico rivolto a 50 calciatori noti. Sebastian Gazzarini e un'attrice hanno simulato un'offerta finanziaria straordinaria da un'agenzia di procuratori dell'Arabia, promettendo stipendi di 30 milioni di euro a stagione. Dei 50 calciatori contattati, il 12% ha rifiutato l'offerta, mentre l'88% si è mostrato interessato e ha richiesto ulteriori dettagli per discuterli con i loro agenti. Tra coloro che hanno declinato spicca Mattia Zaccagni, che ha prontamente respinto la proposta dichiarando fedeltà alla Lazio con le parole: "No guardi, io sono a posto, sono contento così per ora".



Lo scherzo a Zaccagni

Insieme a Zaccagni, altri giocatori come Bernardeschi, Lorenzo Pellegrini, Perin e Simeone hanno detto no. L'attaccante argentino, nonostante le voci di un trasferimento alla Lazio, ha affermato: "Non è nei miei piani attuali andare in Arabia. Al momento non mi interessano i soldi, sto pensando a costruire la mia carriera in Europa". La maggior parte ha mostrato interesse, ma solo Balotelli, Jorginho, Sensi e Bonaventura hanno acconsentito a diffondere il loro consenso e l'audio dell'interazione. Gli altri, tuttavia, hanno negato il permesso per la divulgazione dei loro scherzi e sono stati trasmessi con la voce modificata e identificati come Giocatore 1, Giocatore 2, ecc. Il servizio si conclude ponendo la questione: "Perché nove calciatori su dieci accetterebbero di trasferirsi in Arabia, ma non vogliono che si sappia?".

Ecco il video dello scherzo delle Iene a Zaccagni

https://www.iene.mediaset.it/video/top-player-del-calcio-europeo-ecco-chi-andrebbe-in-arabia-per-30-milioni_1329428.shtml