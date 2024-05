Lazio-Empoli, la vendita dei tagliandi: tutte le info e i dettagli

La S.S. Lazio annuncia che la vendita dei biglietti per il match di campionato tra Lazio ed Empoli, che si terrà domenica 12 maggio alle ore 12:30, avrà inizio giovedì 2 maggio a partire dalle ore 12:00.



