LAZIO WOMEN | Manita biancoceleste: finisce 5-0 contro il San Marino Academy

Un ulteriore tassello è stato aggiunto dalle ragazze della Lazio Women per l'obiettivo finale della promozione nella massima serie: vetta consolidata e domenica arriva la Ternana al Fersini per la super sfida di vertice.

Il racconto del match

Si gioca Lazio Women-San Marino Academy. Le ragazze di Grassadonia sono partite subito forti, con la rete di Popadinova al 2' minuto di gioco dopo un'imbucata di Castiello. Tempo 5 minuti e Visentin raddoppia, trovando così la gioia della doppia cifra in stagione. Finisce il primo tempo con le biancocelesti avanti di due.

Al 53' Gomes, appena subentrata all'intervallo, porta il risultato sul 3-0. Al 72' trova anche la gioia della doppietta calando il poker. Le ragazze ormai, in pieno controllo del match, dilagano con Palombi un minuto dopo portando il risultato sul 5-0: in campo si divertono e i risultati si vedono. Partita finita e 3 punti fondamentali conquistati.

Aspettando Lazio-Ternana

Domenica al Mirko Fersini arriva la Ternana, seconda classificata, per un match crocevia che potrebbe spalancare la porta della promozione in Serie A. Vietato quindi abbassare la guardia, tutte le attenzioni sono ora proiettate al prossimo match, ma le biancocelesti non sanno più perdere e convincono partita dopo partita.