FORMELLO | Monza-Lazio, Baroni cambia modulo e conferma due veterani

La sbornia europea da smaltire in fretta per chiudere al meglio questo ciclo di gare ravvicinate che mette di fronte la Lazio al Monza del grande ex Alessandro Nesta. Tolto l’infortunato Castrovilli, tutto il gruppo a disposizione di Marco Baroni che ritrova stabilmente anche Patric alle prese con un fastidio al tendine d’Achille. Se il 4-2-3-1 è il modulo di riferimento, domani sarà una Lazio ancora più camaleontica che può schierarsi anche con un 4-3-3 puro visto che il tecnico lancerà i tre centrocampisti rinunciando ad una punta. Confermato dal primo minuto infatti Matias Vecino che si muoverà da mezzala sinistra con licenza di offendere mentre Guendouzi e Rovella rimarranno più a copertura. Il sacrificato davanti è il Taty Castellanos, ha giocato tanto nelle ultime gare ravvicinate e partirà dalla panchina lasciando a Dia il peso dell’attacco. Ai lati del senegalese ci saranno Pedro e Zaccagni, una sorpresa la scelta dello spagnolo che sembrava destinato alla staffetta con Isaksen ma Baroni vuole sfruttare il momento d’oro del numero nove. Dietro torna Gila accanto a Romagnoli con Marusic e Nuno Tavares sulle corsie laterali con Provedel a difendere la porta biancoceleste.

Fraioli

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini, Tchaouna, Dele-Bashiru, Isaksen, Castellanos.

Squalificati: -

Diffidati: Rovella

Indisponibili: Castrovilli

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All.: Alessandro Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Caldirola, D'Ambrosio, Vignato, Forson, Ciurria, Birindelli, Bianco, Valoti, Maric, Caprari.

Squalificati: -

Indisponibili: Forson, Cragno, Petagna, Sensi, Gagliardini.

ARBITRO

Andrea Colombo della sezione di Como

Assistenti: Eugenio Scarpa (sezione di Collegno) – Khaled Bahri (sezione di Sassari)

IV uomo: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo

VAR: Rosario Abisso (sezione di Palermo)

AVAR: Davide Massa (sezione di Imperia)