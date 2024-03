Rovella è il grande assente forzato degli ultimi mesi, l'ultima sua apparizione con la Lazio, infatti, risale al 4 febbraio quando la Lazio subì quella cocente debacle sul campo del Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, dopodiché a causa di una maledetta pubalgia, che lo costringe ai box ormai da troppo tempo, ha dovuto assistere da bordo campo alle partite e allenamenti dei compagni.

Sarri aveva individuato in lui il mediano ideale per il suo tridente di centrocampo con Guendouzi e Luis Alberto ai suoi lati e Rovella grazie alla sua qualità ma soprattutto quantità era riuscito ad imporsi prendendo le chiavi del centrocampo. Come più volte detto da Sarri stesso, il mediano ex Monza riusciva ad assicurare tantissimo soprattutto in fase d'interdizione andando a sporcare le linee di gioco avversarie e recuperando sempre tantissimi palloni. Con Rovella dal primo minuto in campo, la Lazio, in tutte le competizioni, su 18 partite ha totalizzato 11 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte (4 in campionato, 1 in Champions e 1 in Supercoppa). Cataldi ha sostituito l'ex monza, dopo che proprio quest'ultimo gli aveva sottratto la maglia da titolare, ma tra di loro c'è una sanissima competizione come affermato dallo stesso Rovella in più occasioni: "Ho un bellissimo rapporto con Danilo perché prima di venire qua mi aveva scritto un messaggio e quindi è stato molto carino, abbiamo parlato. Lui mi ha aiutato sempre sin dall’inizio". Danilo, dunque, ha dovuto fare gli straordinari ed in qualche partita ha pagato soprattutto dal punto di vista fisico questo lavoro extra.

Il Dott. Rodia, intervenuto ai microfoni ufficiali del club qualche giorno fa aveva parlato anche del recupero di Rovella non dando, però, una data certa sul suo rientro: Per quanto riguarda Nicolò Rovella è afflitto da pubalgia. La situazione è in evoluzione, lo stiamo monitorando giornalmente, per il momento non si possono fare previsioni sul suo rientro."

Con Tudor le gerarchie si sono azzerate completamente in tutti i ruoli e se porterà avanti il nuovo modulo 3-4-2-1, Cataldi e Rovella si giocheranno un posto nella coppia di centrocampo a fianco del probabile Guendouzi. La cosa certa è che se la Lazio vuole giocare una coppa europea il prossimo anno deve recuperare i suoi uomini per questo finale di stagione.