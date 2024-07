LIVE | Lazio-Trapani 2-1, doppietta per il Taty Castellanos

30': Accorcia le distanze il Trapani: rete di Kragl

25': Primo cambio per la Lazio. Infortunio per Tavares, ghiaccio sulla coscia destra per lui. Al suo posto Luca Pellegrini

21': Raddoppio Lazio: ancora il Taty Castellanos, questa volta di testa, che sfrutta l'ottimo assist di Guendouzi: 2-0

19': Occasione Lazio: sgroppata sulla fascia di Nuno Tavares, palla a rimorchio e tiro potente di Tchaouna. Bravo l'estremo difensore del Trapani che para

16': Trasforma dagli 11 metri Taty Castellanos: 1-0 e match sbloccato

15': Calcio di rigore fischiato in favore della Lazio: tiro di Guendouzi e fallo di mano del difensore trapanese

3': Ci prova subito Nuno Tavares sugli sviluppi di un corner, ma il suo tiro potente finisce alle spalle del portiere avversario. Spavento per il Trapani

1': Inizia la sfida

Secondo test estivo per i ragazzi alleanti da mister Marco Baroni: dopo la vittoria roboante contro la rappresentativa locale terminata per 23-0, Romagnoli e compagni sono pronti a scendere in campo contro il Trapani, squadra che attualmente milita in Serie C.

Lazio-Trapani: le formazioni ufficiali

Lazio: Provedel; Nuno Tavares, Casale, Romagnoli, Lazzari; Guendouzi, Rovella, Vecino; Tchaouna, Castellanos, Isaksen. All.Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Renzetti, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Cancellieri, Hysaj, Basic, Cataldi, Ruggeri, Saná Fernandes, Marusic, Milani, Akpa Akpro.

Vedremo se Baroni partirà con 4-3-3, con Vecino, Rovella e Guendouzi a formare la linea di centrocampo, o se uno di loro si alzerà sulla trequarti andando a formare un 4-2-3-1, modulo ampiamente provato nel corso di questo ritiro.