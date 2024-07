Lazio-Trapani | Dopo 25 minuti Baroni perde il primo pezzo: deve uscire per infortunio

Si sta giocando sul campo dello Zandegiacomo la seconda amichevole estiva della Lazio contro il Trapani. Durante il corso del Primo tempo, tuttavia, si è fermato anzitempo per infortunio un calciatore biancoceleste.

Infortunio per Nuno Tavares

Al 26' del primo tempo il nuovo terzino biancoceleste, Nuno Tavares, ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra. Immediatamente è entrato lo staff medico biancoceleste e si è optato per la sostituzione del portoghese con Luca Pellegrini al suo posto. Ancora da capire l'entità dell'infortunio, speriamo non sia nulla di grave poiché già nei primi sprazzi di gara aveva messo in luce qualche buona discesa sull'out mancino e alcuni cross pericolosi.

S.S.Lazio

Lazio-Trapani: il live del match

