Ci siamo. La Lazio sta per scendere in campo in Germania, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Di fronte avrà il Bayern Monaco, nel ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Questa sera la squadra di Sarri e quella di Tuchel si giocheranno un posto ai Quarti di Finale della competizione, con i biancocelesti che ripartiranno dalla vittoria per 1-0 nel match d'andata, andata in scena all'Olimpico lo scorso 14 febbraio.

Nel pre partita di Bayern Monaco-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il Presidente biancoceleste Claudio Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni:

Dossieraggio? La Lazio e il sottoscritto non c'entrano nulla in tutta questa vicenda. Oggi ho fatto un comunicato ufficiale per smentire categoricamente e diffidare tutti coloro che accostano questa vicenda al mio nome. Lo fanno perché lo usano come cassa di risonanza, il mio nome fa “odiens”. Io in questa vicenda non sono mai entrato nella vicenda, non ho neanche la conoscenza dei fatti. Sono stato chiamato perché hanno voluto sapere se io conoscessi le persone che oggi sono attenzionate. Hanno visto che io non conosco nessuno…Peraltro sono andato subito, senza avvalermi delle mie prerogative da parlamentare, l'ho fatto perché non ho nulla da nascondere. Io su questo tema non sono a conoscenza di nulla e non ho mai trattato nulla. Il primo che accosta il mio nome a questa vicenda, avrà le conseguenze preposte dalla legge" .

"Sicuramente oggi giochiamo una pagina importante della storia sportiva della Lazio, soprattutto per ricompensare l'affetto, la passione e il sostegno che i tifosi tutti i giorni dimostrano a questo club ed ai giocatori. Mi auguro che la squadra scenda in campo con quella ferocia agonistica, quella determinazione, quell'umiltà e quello spirito di gruppo per poter dare una grande soddisfazione ai tifosi e poter scrivere una pagina importante della storia di questo club.

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto anche ai microfoni di Mediaset Infinity. Queste le sue parole, riportate dal sito Gianlucadimarzio.com:

"Momento più alto della mia gestione? Sicuramente cercheremo determinazione, il fatto che io sia qui dopo 9 anni ha un significato. Sono anche in condizioni precarie, non sto molto bene ma oggi è veramente un appuntamento importante per la Lazio. Vogliamo portarla nell'Olimpo del calcio europeo. Ci sono tutte le condizioni per creare un progetto che sta crescendo di anno in anno. Spero che stasera venga espletata una gara per esaudire il desiderio di tutti i tifosi con grande umiltà. Vogliamo far sognare i nostri tifosi.

Decisioni del Giudice Sportivo? Io non faccio commenti, le cose si commentano da sole. Chi ha visto la partita sa cos'è successo e si sarà fatto una propria idea. Ricorsi? Noi faremo quello che c'è da fare per far valere le nostre ragioni".