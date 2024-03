UCL | Bayern Monaco, Tuchel: "I giocatori devono essere pronti. Lazio organizzata, può essere pericolosa in contropiede. Sul futuro..."

Nel pre partita di Bayern Monaco-Lazio, l'allenatore della squadra tedesca, Thomas Tuchel, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity per parlare del match di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro i biancoceleste. Queste le sue parole, a pochi minuti dal fischio d'inizio, fissato per le ore 21:00:

"Siamo pronti? Sono i giocatori che devono esserlo, sono loro che vanno in campo. Siamo preparati per avere il controllo del gioco. La Lazio è molto organizzata, noi dovremmo essere molto intelligenti a non concedere il contropiede, dove la Lazio può essere pericolosa.

Futuro? Sono molto concentrato sulla partita di questa sera".