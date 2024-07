CdS | Rilancio Greenwood con i soldi di Immobile

Attualmente, Lotito non sta pensando a un sostituto di Ciro Immobile, ma sta cercando di strappare Greenwood al Marsiglia dopo le proteste dei tifosi francesi e del sindaco della città.

Ottimismo? Io sono nato ottimista

ha dichiarato Fabiani nella conferenza di ieri. Il Marsiglia ha offerto 30 milioni più il 30% della rivendita futura al Manchester United. Lotito, anche grazie ai 2,5 milioni che arriveranno dal Besiktas per Ciro, ha fatto una piccola controfferta, ancora indefinita. Si aggirerebbe intorno ai 23 milioni, ma potrebbe arrivare a 25 confermando il 50% della rivendita futura. L'arrivo di Greenwood è incerto. Ieri il Marsiglia ha continuato a trattare con il giocatore nonostante le proteste dei tifosi, e forse solo l'attaccante può far saltare l'operazione. Deve essere lui a rifiutare l'OM preferendo la Lazio. Fabiani non ha rilasciato dichiarazioni sulla trattativa con lo United:

Siamo in contatto, i consigli del diavolo se li mangia la volpe...». In questo caso, è opportuno agire con astuzia. Alla domanda se la Lazio avesse già un obiettivo pronto al posto di Greenwood, il direttore sportivo ha risposto che «il mercato non dorme mai....

Si era pensato a Gudmundsson del Genoa, ma il prezzo e le sue questioni giudiziarie (è accusato nuovamente di molestie) hanno raffreddato la pista. Ieri è emerso il nome di Suslov del Verona. Tutto ruota intorno a Greenwood, ma un altro attaccante potrebbe arrivare al posto di Ciro:

Se parte Immobile, ci porremo il problema, ma il suo sostituto non è una priorità. Se partirà, ne parleremo con il mister. Possiamo affrontare il ritiro al meglio, ma mancano ancora più di sei settimane alla chiusura del mercato e vedremo cosa potremo fare ancora

ha spiegato Fabiani. La situazione di Ciro è ancora incerta. Tra i possibili nomi ci sono Dia della Salernitana e Bazdar del Partizan Belgrado, ma potrebbero emergere altre opzioni. La partenza di Ciro è recente e nelle prossime ore ci sarà una riunione telefonica tra Fabiani e Baroni. Non è stata una sorpresa improvvisa, l'addio era possibile da giorni. Noslin ha giocato come centravanti a Verona e Castellanos a questo punto rimarrà. Ora bisogna decidere se e chi aggiungere.

