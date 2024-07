Mandas verso il rinnovo: l'indiscrezione di Gianluca Di Marzio

Chistos Mandas è pronto a rinnovare il suo contratto con la Lazio. Il giovane portiere greco, arrivato durante la scorsa sessione di calciomercato estiva dall'OFI Creta, prolungherà il suo impegno con i biancocelesti fino al 2029, alzando il suo guadagno annuo a circa 1 milione di euro.

Lazio-Mandas insieme fino al 2029: l'indiscrezione di Gianluca Di Marzio

Secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il portiere 22enne, attualmente sotto contratto fino a giugno 2028, firmerà un'estensione che lo terrà legato alla Lazio per un ulteriore anno, fino a giugno 2029. Questo rinnovo assicura alla squadra capitolina le prestazioni di Mandas per i prossimi cinque anni.

La stagione di Mandas

Mandas ha collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia in questa stagione, approfittando del lungo infortunio di Provedel. Nonostante la sua poca esperienza e alcune sbavature, si è dimostrato affidabile e talentuoso: per ben 6 occasioni ha mantenuto la porta inviolata, subendo nel resto delle partite complessivamente 9 gol. Ha esordito durante il derby della capitale in Coppa Italia, vinto per 1-0 grazie a Mattia Zaccagni, in un match carico di emozioni che gli ha sicuramente permesso di acquisire molta sicurezza nei propri mezzi.

Il tweet di Di Marzio: