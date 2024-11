Lazio, Sabatini: “E’ la più bella del campionato. L’unico neo…”

La gara di ieri vinta per 1-5 in casa del Como conferma il momento di forma che stanno vivendo i biancocelesti: la squadra allenata da Baroni è terza in classifica e ha gli stessi punti di Atalanta e Fiorentina, l’Inter dista soltanto due punti. Nonostante le indisponibilità di Zaccagni e Rovella, la Lazio ha offerto una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo. Ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha commentato questo inizio di stagione definendo la Lazio come la squadra più bella del campionato. Queste le due dichiarazioni

Castellanos, Lazio - IPA

L’inizio di stagione

La Lazio ha grande consapevolezza, autostima, entusiasmo e generosità, tutto in due mesi. La possibilità di andare avanti è invitante. Poi si vedrà quello che succede, il calendario può portare a un'avventura davvero affascinante. L'Atalanta credo sia un passo avanti comunque, mentre la Fiorentina più indietro. Però stanno tutte facendo molto bene. La Lazio ha superato anche la Juventus di un punto: i valori delle squadre poi vengono fuori in maniera piuttosto nitida. La formazione di Baroni è più organizzata e completa rispetto a quella di Motta.

La vera sorpresa del campionato