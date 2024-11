Lazio, tutta la felicità di Loum Tchaouna per il suo primo gol

E’ una Lazio che segna e fa divertire i tifosi, nel reparto offensivo mancava soltanto Tchaouna all’appello del gol: nella gara di ieri vinta per 1-5 con il Como è arrivata anche la sua firma. Primo segno con la maglia biancoceleste per Loum, con la speranza che questo possa essere soltanto il primo di una lunga serie. Lunedì sera ci sarà il Cagliari, Baroni vuole dare continuità ai risultati ottenuti sin qui; Porto in Europa League e Monza in Serie A saranno le ultime due partite prima della sosta per le Nazionali. In questi minuti, attraverso il proprio profilo Instagram, Tchaouna ha mostrato tutto la sua gioia per il primo gol in biancoceleste. Questo il post

Fraioli

Il messaggio ai tifosi

Grande prestazione della squadra! Molto orgoglioso di aver segnato il mio primo gol nella Serie A. Appuntamento a casa lunedì.

Il post Instagram