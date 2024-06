Lazio, senti Mandas: "Questa stagione un sogno che si realizza, ho sentito la fiducia di tutti"

Una buonissima prima stagione per Christos Mandas alla Lazio. Arrivato nell'indifferenza generale dall'OFI Creta per ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di due esperti come Provedel e Sepe, il giovane greco ha conquistato la fiducia prima di Sarri e poi di Tudor. Entrambi gli allenatori lo hanno schierato con regolarità durante il prolungato infortunio del numero 94 friulano, permettendogli di collezionare 12 presenze totali tra campionato e Coppa Italia. Le sue ottime prestazioni gli sono valse la convocazione con la nazionale maggiore della Grecia, e proprio dal ritiro degli ellenici ha parlato di questa sua prima esperienza in biancoceleste ai microfoni di Monobala.gr, rilasciando una lunga intervista.

Queste le sue parole:

La Lazio? Per me è stato un sogno che si è avverato. Forse all'inizio è stato difficile adattarsi e adattarsi alla tattica, ma credo di esserci riuscito e in tempi relativamente brevi. Alla Lazio mi hanno mostrato fiducia fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato molto. Penso che ora che conosco la lingua sarà ancora più facile l'anno prossimo

Sulla Nazionale:

Una rivincita è stata la mia convocazione in Nazionale, arrivata al momento giusto per me. E per quanto riguarda il mio trasferimento alla Lazio, è arrivato dopo un anno abbastanza buono all'OFI. Lì ho ricevuto tantissimo amore durante il mio anno e mezzo, un amore reciproco che avrò sempre nel mio cuore