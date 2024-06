Ufficiale, il Chelsea ha annunciato il suo nuovo allenatore: ecco il comunicato - FOTO

Dopo un inizio di stagione molto difficile, il Chelsea è riuscito a conquistare il sesto posto che è valso la Conference League vista la vittoria del Manchester United in coppa contro il City di Guardiola. Gli Inglesi, qualche settimana fa, si sono accordati con Pochettino per la risoluzione del contratto, e proprio in questo momento hanno annunciato il suo nuovo allenatore: stiamo parlando di Enzo Maresca. Arriva il salto di qualità per il tecnico italiano, che dopo l'ottima esperienza al Leicester City conclusa al primo posto, è pronto a sedere sulla panchina dei Blues. Questo il comunicato del club

Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore della squadra maschile. L'italiano inizierà il suo nuovo ruolo il 1 luglio 2024 con un contratto di cinque anni, con un'opzione per il club per un ulteriore anno. Laurence Stewart e Paul Winstanley, co-direttori sportivi del Chelsea, hanno dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Enzo al Chelsea. Ha dimostrato di essere un eccellente allenatore capace di fornire risultati impressionanti con uno stile entusiasmante e identificabile. 'Enzo ci ha profondamente impressionato nelle nostre discussioni che hanno portato alla sua nomina. Le sue ambizioni e la sua etica del lavoro sono in linea con quelle del club. Non vediamo l’ora di lavorare con lui”. Il gruppo di proprietà del Chelsea ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Enzo nella famiglia del Chelsea. Non vediamo l’ora di supportare lui e il resto della squadra sportiva nel realizzare il loro potenziale e le nostre aspettative negli anni a venire. "È un allenatore e un leader di grande talento che siamo certi possa aiutarci a realizzare la nostra visione e gli obiettivi competitivi per il Club." Maresca ha dichiarato: “Entrare al Chelsea, uno dei club più grandi del mondo, è un sogno per qualsiasi allenatore. È per questo che sono così entusiasta di questa opportunità. Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo di giocatori e uno staff di grande talento per sviluppare una squadra che continui la tradizione di successo del club e renda orgogliosi i nostri tifosi”. Dopo periodi nello staff tecnico di Ascoli, Siviglia e West Ham United, Enzo ha assunto la guida dell'Elite Development Squad del Manchester City nell'agosto 2020 e li ha guidati al titolo di Premier League 2 del 2021. Dopo un periodo al Parma e un altro come vice allenatore al Man City, Enzo è stato nominato capo allenatore al Leicester City nel giugno 2023. Il 44enne ha guidato il club al titolo del campionato EFL e alla promozione in Premier League nella sua prima esperienza. stagione in carica. Lo staff di Enzo comprenderà l'ex portiere del Chelsea Willy Caballero, Danny Walker, Michele De Bernardin, Marcos Alvarez, Javi Molina e Roberto Vitiello. Ben Roberts entrerà a far parte dello staff come allenatore dei portieri ed è stato nominato capo dei portieri globali. Siamo inoltre lieti di confermare la nomina di Bernardo Cueva che guiderà il reparto calci piazzati. Benvenuto a Chelsea, Enzo