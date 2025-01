Fiorentina-Torino 1-1, i granata la riprendono in 10 uomini

Il match della domenica, delle ore 12.30, vede sfidarsi Fiorentina e Torino. Due squadre che affrontano un momento di crisi con i due rispettivi allenatori che rischiano l'esonero.

La partita rispecchia l'attuale periodo delle due squadre, un pareggio per 1-1 che lascia sicuramente l'amaro in bocca alla Fiorentina che ha giocato con un uomo in più gran parte del match mentre il Torino può tornare a casa con un sorriso vista la trasferta difficile e l'espulsione al 33simo che ha complicato molto i piani di Vanoli.

L'andamento del match

La Fiorentina parte subito con il coltello tra i denti aggredendo la squadra avversaria e chiudendola nella propria metà campo. Al minuto 33 sembra esserci l'episodio che deciderà la partita. L'arbitro tira fuori il secondo giallo, che diventa rosso, per Dembele. Il giocatore appena 5 minuti prima era stato ammonito e lascia quindi la sua squadra in 10.

Pochi minuti dopo arriva il vantaggio viola. Minuto 38 la punta italiana Kean porta in vantaggio i viola con un colpo di testa ben piazzato, da distanza ravvicinata. Il Torino non tarda a rispondere, al 43simo sfiora il gol Karamoh, dopo una dormita della difesa della Fiorentina.

La partita conserva un copione ben preciso: la Fiorentina che spinge e che cerca di sfruttare l'uomo in più, Torino chiuso ma pronto a ripartire in contropiede. Al 70simo arriva il gol del pareggio, Gineitis sfrutta l'imprudenza della difesa viola e trovatosi uno contro uno con il portiere realizza con freddezza. A questo punto la Fiorentina torna a spingere e il Torino a difendere il punto prezioso raggiunto con un uomo in meno. Nel finale, al 92simo, De Gea è chiamato ad evitare la sconfitta con un importante intervento su tiro di Masina dal limite dell'area di rigore. Finisce così, 1-1.

Le rispettive classifiche

La Fiorentina mantiene il sesto posto a 33 punti. Sicuramente oggi un'occasione sprecata, era favorita e per come si era messa la partita doveva sicuramente portare a casa una vittoria importante per morale e classifica.

Dall'altra parte il Torino, che oggi può sicuramente sorridere. Vanoli si sta godendo un buon momento dove i suoi giocatori dimostrano di essere al suo fianco con delle reazioni di gruppo davvero importanti. E' accaduto sia nella partita contro la Juventus che quest'oggi nella difficile gara con la Fiorentina dove sotto di un uomo e di un gol i granata hanno ripreso il match. La classifica dice 23 punti.