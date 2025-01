Verona-Lazio, novità sulla divisa indossata oggi alle 18

Mancano poco meno di due ore e la Lazio metterà piede in campo, allo stadio Bentegodi, per il delicato match contro l'Hellas Verona. E' tutto pronto e la società, come di consueto, tramite i suoi canali social svela il dietro le quinte del match.

Una cosa balzata all'occhio è una novità assoluta che vestirà i biancocelesti. Come ben sanno i tifosi la Lazio ha presentato la nuova divisa per i 125 anni di storia, completo usato già nella partita casalinga contro il Como il 10 gennaio che vede la maglia bianca con rifiniture celesti e blu scure e i pantaloncini completamente blu scuri. Altro dettaglio che spicca è il logo, con l'aquila vintage che richiama gli anni 80 della società. Oggi però la divisa non sarà quella descritta.

Il dettaglio social sulla divisa di oggi a Verona

https://instagram.com/stories/official_sslazio/3549038504965813066

Come visto la società Lazio ci ha portato negli spogliatoi a poco tempo dal fischio di inizio svelando quella che sarà la divisa indossata oggi e in molti avranno notato la novità assoluta.

Gli uomini di Baroni infatti indosseranno la nuova maglia dei 125 anni ma i pantaloncini non saranno quelli blu scuri, probabilmente perchè interferiscono cromaticamente con la squadra di casa, ma saranno di colore bianco. Total white quest'oggi quindi per la Lazio al Bentegodi.

La divisa del portiere

Nel breve video tra le stories instagram della pagina della Lazio non è visibile la divisa del portiere. Completo che dovrebbe essere turchese e che ha riscosso gran successo tra i tifosi sopratutto quelli appassionati del ruolo di difensore della porta.

Per logica la divisa di Provedel non dovrebbe subire modifiche. Il color turchese, così acceso e particolare non dovrebbe andare a disturbare minimamente le divise degli altri 21 uomini in campo.