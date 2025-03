Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Provedel, la scelta sul centravanti

Per il ventisettesimo turno di Serie A, i biancocelesti tornano allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano dopo il ko contro l'Inter in Coppa Italia, ma questa volta per affrontare il Milan di Sergio Conseicao. La Lazio reduce da due pareggi consecutivi con Napoli e Venezia, dovrà cercare di recuperare punti utili, per cercare di riconquistare il quarto posto in classifica, ad oggi agguantato dalla Juventus, che sarà invece impegnata domani con il Verona.

Nel frattempo, a pochi minuti dall’inizio del match delle ore 20:45, Marco Baroni e Sergio Conceicao hanno svelato le formazioni ufficiali in vista di Milan-Lazio.