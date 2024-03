Arriva il maltempo su Roma e Lazio: oggi 26 marzo allerta meteo

Finiti i giorni di bel tempo che erano stati inaugurati con l'arrivo della primavera. Questa stagione, nota per essere tra le più ‘variabili', non si smentisce, e dopo i primi giorni di sereno adesso arriva il maltempo. La giornata di oggi, ma anche le successive a venire, saranno segnate da piogge e temporali, anche se le temperature rimarranno abbastanza alte.



Il meteo sarà simile più o meno in tutto il Lazio. A Roma il termometro sarà compreso tra dodici e diciassette gradi, il cielo sarà nuvoloso e le piogge cominceranno a cadere già verso le 4 del mattino. A Frosinone, invece, la minima sarà di dieci gradi, mentre la massima salirà fino a diciotto, con le piogge che cadranno dalla notte fino a sera inoltrata. Maltempo e piogge anche a Latina, dove le temperature saranno comprese tra dodici e diciotto gradi, mentre a Rieti saranno molto più rigide: la minima qui sarà di otto gradi, mentre la massima non supererà i quindici gradi. A Viterbo pure ci si aspettano piogge, mentre il termometro oscillerà tra gli otto e i sedici gradi.

Secondo quanto riportato dagli esperti del meteo.it e fanpage.it, è in arrivo un vortice che porterà maltempo su tutta l'Italia – non solo sul Lazio – e che farà arrivare pioggia, neve e un clima decisamente più freddo di quello cui eravamo abituati. Nei prossimi giorni quindi, e non solo oggi, sono attese piogge e temporali, e un abbassamento delle temperature, che saranno più fredde a dispetto della stagione primaverile. Anche i venti soffieranno più forti, soprattutto a partire da mercoledì 27 marzo, ossia da quando il vortice ciclonico sarà più intenso.