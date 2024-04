COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Luis Alberto nel pre partita: "Dobbiamo giocare come all'Olimpico per vincere". E su Tudor...

Mancano pochi minuti ormai al match di Coppa Italia valido per la semifinale d'andata tra Juventus e Lazio. La gara che andrà in scena all'Allianz Stadium arriva a pochi giorni dall'altro incontro in campionato tra le due squadre, vinto dai biancocelesti per 1-0 all'ultimo secondo di gioco. Gli uomini di Allegri cercheranno di riscattare la sconfitta subita sabato all'Olimpico, sfruttando il fattore campo per la gara d'andata del torneo nazionale. La Lazio di Tudor invece vorrà ripetersi dando seguito alla loro scia positiva iniziata proprio contro i bianconeri in Serie A. Prima del match di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il centrocampista biancoceleste Luis Alberto.

Luis Alberto pronto a calciare un pallone

Le parole di Luis Alberto nel pre-partita

"Per vincere serve giocare come all'Olimpico. Sappiamo che loro sono fortissimi, dobbiamo fare bene il pressing e poi fare il nostro ed essere sempre concentrati perché non sarà la stessa Juventus di due giorni fa. Tudor? Presto per dare una giudizio, è un allenatore diverso da mister Sarri gli piace pressare più alto, gioca con la palla in modo diverso ma è ancora presto per giudicare dobbiamo lavorare ancora per far vedere quello che ci chiede. Il primo anno non l'avrei mai detto di fare 300 presenze con la maglia della Lazio, ma questo il calcio, ho saputo stringere i denti nei momenti di difficoltà. 300 partite sono un numero abbastanza buono, vediamo se raggiungeremo altri traguardi".

Questo il suo intervento a Mediaset