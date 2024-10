Lotito sul Flaminio e sull'Academy: ecco cos'ha detto

Nuovi aggiornamenti sullo Stadio Flaminio, il cui recupero dell'impianto sarà conteso tra due soggetti, Roma Nuoto e la SS Lazio di Lotito.

Roma Nuoto

Il progetto della Roma Nuoto , attualmente l'unico ufficiale, avrebbe un costo stimato di 75 milioni di euro e prevede il restyling totale dell'impianto che sarebbe predisposto a numerose discipline sportive, tra cui anche il calcio.

Nel progetto figurano anche la costruzione di una piscina olimpionica, piste di pattinaggio e campi da padel.

SS Lazio

Da tempo si parla anche della Lazio, con Lotito che si sarebbe rivolto a Legends, azienda di Milano specializzata nella gestione di questo tipo di impianti e che ha già collaborato con club come Real Madrid e Manchester City

L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare il Flaminio in una struttura capace di generare ricavi non solo nei giorni delle partite, ma anche con eventi extra-calcistici tipo concerti e altri eventi di massa. Tuttavia, il progetto ufficiale non è stato ancora presentato.

