CdS | Arriva un'offerta per Castellanos: la Lazio valuta

Valentin Castellanos si trova in una situazione incerta tra la possibilità di rimanere o di andarsene. L'argentino, comprato dalla Lazio l'estate scorsa per 15 milioni di euro più eventuali bonus, potrebbe già dire addio a Roma. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il City Group ha fatto un'offerta identica a quella iniziale a Lotito. Il presidente e il direttore sportivo Fabiani stanno valutando la situazione. Resta da vedere se Castellanos, soprannominato Taty, ritornerebbe al Girona o sarebbe trasferito ad altri club dello stesso gruppo. La Lazio spera nel suo sviluppo e nelle sue capacità, ma è chiaro che il giocatore non è considerato incedibile.

La situazione legata a Immobile

La situazione è diversa per Ciro Immobile. Il capitano, icona del club, desidera terminare la sua carriera a Roma e considererebbe di trasferirsi solo di fronte a un'opportunità concreta, che al momento non si presenta.