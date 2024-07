Pedullà: "Domani Dele-Bashiru a Roma per le visite mediche"

Dopo aver firmato, nella giornata di oggi, il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi anni, Dele-Bashiru è pronto a sbarcare nella capitale.

Depositphotos

Pedullà: “Domani le visite di Delle-Bashiru”

Come rivelato da Alfredo Pedullà, domani mattina il centrocampista nigeriano sarà a Roma per svolgere le visite mediche di rito, dopodiché la società potrà annunciarlo ufficialmente.

Dele-Bashiru, domani l'annuncio della società: ecco chi è

L'ex centrocampista scuola Manchester City ha trascorso l'ultima stagione all'Hatayspor, mettendo a referto 8 gol e 5 assist in Turchia. Un nuovo rinforzo per mister Baroni, che dovrebbe schierarlo sulla trequarti o, in alternativa, sulla mediana. Il classe 2001 arriva per circa 6 milioni di euro.

Il tweet di Pedullà: