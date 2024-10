Leggo | Lazio, chi entra in campo segna: il dato sorprendente dei biancocelesti sui goal

Dopo l’ultima vittoria contro il Genoa in campionato e contro il Twente in Europa League Lazio di Baroni può ritenersi assolutamente soddisfatta. Il mister toscano insieme alla squadra sta smentendo lo scetticismo generale degli ultimi mesi, a suon di prestazioni ma soprattutto di goal, con un gioco brillante, divertente e in grado di valorizzare tutti i reparti.

L’efficacia della panchina della Lazio

Quest’anno un mercato rivoluzionario dopo l’addio di figure di riferimento della Lazio come il capitano immobile, l’attaccante Philippe Anderson e il centrocampista Louis Alberto. La dirigenza ha cercato di compensare queste assenze con nuovi giocatori, giovani motivati, che, assieme ai più esperti dello spogliatoio, i cosiddetti “senatori“, stanno compiendo un grande lavoro. Marco Baroni si affida all’intero organico disponibile non solo come minutaggio, ma anche come efficacia. Non esistono sulle titolari e, grazie al turn-over, tra campionato e coppa, tutti hanno la possibilità di giocare. Come riportato da Leggo, sono ben cinque le reti arrivate da quattro giocatori differenti subentrati a gara in corso su 17 totali che rendono la Lazio la prima squadra del campionato in questa particolare classifica.

I protagonisti del dato

Ad inaugurare la tendenza dei calciatori subentrati a fare goal è stato Isaksen alla seconda giornata di campionato che, con un goal, ha cercato di accorciare le distanze contro l’Udinese in quella che, però, è stata la prima sconfitta del campionato per la Lazio. Artefice, per eccellenza, di questo dato è naturalmente l’attaccante spagnolo Pedro che, nell’ultimo periodo, ha risolto diverse partite: la sfida contro l’Empoli, segnando a pochi istanti dal termine e garantendo i tre punti, fino all’ultima rete di domenica contro i liguri. Sempre contro la formazione rossoblù è arrivata anche la rete del subentrato Vecino per arrotondare e confermare la vittoria. Decisivo anche l’ingresso di Noslin a Torino contro i granata di Vanoli che, in meno di un minuto, realizza il suo primo goal con la Lazio e il momentaneo 1-3. Questa peculiarità è trasferita anche in Europa: nella partita casalinga contro il Nizza, da subentrato, Zaccagni chiude il match dal dischetto; la scorsa settimana, invece, contro il Twente, in Olanda, Isaksen realizza lo 0-2.

Il merito di Baroni

Il merito del saper sfruttare perfettamente tutte le forze a disposizione, valorizzando tutto l’organico e facendo sentire importanti giocatori è proprio di Baroni. Lo stesso Lotito, contestato quest’estate per la scelta di un tecnico ritenuto non all’altezza, dopo gli addii di Sarri e Tudor, non perde occasione per elogiare la sua scelta e fare sentire Baroni parte integrante della famiglia biancoceleste. Il Presidente paragona l’ex tecnico del Verona a Tommaso Maestrelli, maestri in campo, ma soprattutto nella vita, personalità da cui i giocatori hanno da imparare molto: “L’ho scelto con una funzione e la sta interpretando nel migliore dei modi, si sente parte integrante del nostro mondo. Per la squadra deve essere un maestro di vita, come lo è stato Tommaso Maestrelli. Io non voglio più i nomi, ma dei combattenti in campo”.