Furlanetto rinnova con la Lazio fino al 2028: la gioia sui social

Per un portiere che se ne va, c’è n’è un altro che rinnova. È il caso di Alessio Furlanetto, classe 2002, che tramite un post su Instagram ha annunciato di aver rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2028.

La carriera di Furlanetto

Furlanetto è stato acquistato dalla Lazio nel 2016 per impiegarlo nella categoria Under 15. Da quel momento è salito di categoria arrivando addirittura ad essere convocato come terzo portiere in prima squadra durante Cagliari-Lazio nel 2019. Ancora un anno dopo è tornato tra le convocazioni in prima squadra in occasione di Bruges-Lazio in Champions League. La stagione seguente è stato il portiere titolare della Primavera e nel 2022, prima di essere ceduto in prestito al Renate, è stato chiamato per il ritiro ad Auronzo di Cadore. La scorsa stagione è andato nuovamente in prestito, ma questa volta alla Fermana.

Il post sui social