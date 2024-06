Lazio, un portiere saluta a titolo definitivo: inizia la sua avventura al Catania

Nella giornata odierna il Catania Football Club ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis. Il classe 1997 lituano riparte dunque dalla Serie C firmando un contratto biennale che avrà valenza dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2026, più l’opzione per il terzo anno.

La carriera di Marius Adamonis

Adamonis arrivò nella Lazio Primavers nella stagione 2016/17 per 1,35 milioni di euro. La sua carriera in biancoceleste, però, è stata caratterizzata perlopiù da prestiti in squadre di serie minori, come la Salernitana (due volte, nel 2017 e nel 2020), nella Casertana, nel Catanzaro, nella Sicula Leonzio e infine la scorsa stagione al Perugia.