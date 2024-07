Telenovela Lazio-Greenwood, Cardone: "Lotito ha alzato l'offerta, ma il giocatore..."

La telenovela Greenwood è destinata a concludersi entro (massimo) una settimana. Nei prossimi giorni, il giocatore di proprietà del Manchester United deciderà definitivamente il suo futuro e scioglierà ogni dubbio. Le offerte non mancano: il Marsiglia è stata la squadra che si è avvicinata di più al giocatore inglese, ma la trattativa si è complicata a causa dell'opposizione della tifoseria organizzata e del sindaco, contrari al suo arrivo in città. Lazio, Napoli e Juventus sono le altre squadre interessate, ma bisogna risolvere gli ultimi nodi in fretta, poiché la prossima stagione è alle porte e Greenwood non rientra nei piani del Manchester United.

Questa mattina, Lotito ha confermato di aver aumentato l'offerta a 25 milioni di euro, più il 50% di una futura rivendita da destinare alle casse dei Red Devils. La Lazio sta facendo di tutto per portare il classe 2001 a Roma. Come riportato da Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, la Lazio con questa offerta era convinta di strappare il sì definitivo del giocatore, ma Greenwood continua a prendere tempo e non ha ancora dato una risposta definitiva, segno di qualche esitazione rispetto alla sua nuova destinazione.

Intanto, il Marsiglia aspetta una risposta entro domani, con De Zerbi che sarebbe in pressing su di lui. Se l'affare non dovesse andare in porto, il club francese virerebbe con decisione su Valentin Carboni dell'Inter, con cui c'è una trattativa aperta da giorni come confermato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato.

