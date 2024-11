Lazio Primavera, Federico Serra si racconta: "Sogno di esordire tra i grandi. Pedro? Un campione"

L'attaccante della Lazio Primavera Federico Serra, talento classe 2006 e originario di Sassari, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Gazzetta Regionale. Protagonista di un ottimo avvio di stagione con 5 gol e 2 assist in 11 presenze in campionato, il giovane bomber biancoceleste ha ripercorso la sua carriera dagli esordi in Sardegna fino all'approdo alla Lazio. Serra ha poi proseguito parlando del rapporto speciale che lo lega al compagno di squadra Gelli, della fiducia riposta in lui dall’allenatore Stefano Sanderra, e delle sue ambizioni per il futuro.

