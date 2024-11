Igli Tare ospite a DAZN: il programma nel post partita tra Lazio e Bologna

Sarà Igli Tare, storico ex Direttore Sportivo della Lazio, l’ospite della prossima puntata del DAZN Serie A Show, in onda nel post partita di Lazio-Bologna. Tare si unirà a Giorgia Rossi, Marco Parolo e Valon Behrami per analizzare la 13ª giornata di Serie A Enilive e il match tra biancocelesti e felsinei.

Depositphotos

Tare-Lazio: l'ex ds tornerà a parlare ai microfoni di Dazn

L’ex DS albanese, che ha guidato la dirigenza biancoceleste per 18 anni dal 2008 al 2023, ha lasciato il club lo scorso anno, anche a seguito di presunte divergenze con l’allenatore Maurizio Sarri, definendo chiuso un ciclo ricco di alti e bassi al fianco del presidente Claudio Lotito, arricchito dalla conquista di 5 trofei.

DAZN Serie A Show: il programma della serata

La serata prevede un focus sul calciomercato delle principali squadre italiane e un approfondimento sulla sfida tra Lazio e Bologna, due club che Tare conosce molto bene avendo vestito entrambe le casacche durante la sua carriera da attaccante.