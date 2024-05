César su Instagram: "Non siamo noi a scegliere la Lazio, è la Lazio a scegliere noi"

Altra dichiarazione d'amore dell'ex calciatore biancoceleste César Rodrigues che, su Instagram, dopo la bella vittoria di quest'oggi per 2 a 0 ai danni dell'Empoli, ha colto l'occasione per celebrare gli eroi del '74 (esattamente 50 anni fa la vittoria del primo storico Scudetto) e la vittoria della Coppa Italia del 2004 contro la Juventus che lo ha visto protagonista.

César ha vestito la maglia della Lazio dal 2001 al 2006 e ancora oggi è molto legato a questi colori, come dimostra l'ultimo post su Instagram.

Oggi è una giornata speciale per noi Laziali. Quando abbiamo scelto la Lazio sapevamo che qui festeggiare uno scudetto è cosa rara .

Ed è per questo che a distanza di 50 anni stiamo ancora celebrando gli Eroi del Primo storico Scudetto. Oggi per me ha anche un doppio sapore, è una grande soddisfazione ricordare la vittoria in Coppa Italia della mia Lazio nel 2004 che in uno straordinario doppio confronto è riuscita prepotentemente a strappare la coppa alla Juventus.

Ti amo Lazio mia, auguri a noi.

*Scusate mi devo correggere, perché non siamo noi a scegliere la Lazio, è la Lazio a scegliere noi