Calciomercato Lazio | Spunta l'ipotesi Correa per l'attacco

Continua la ricerca di profili offensivi da inserire nell'organico biancoceleste da consegnare a Baroni per la prossima stagione. Dopo Dele-Bashiru, Tchaouna, Castrovilli e Noslin, l'idea della della Lazio è quella di aggiungere un esterno alto o eventualmente un trequartista per questo si è trattato a lungo Greenwood, andato poi a Marsiglia e si continua a seguire la pista Laurientè

Tucu Correa può tornare alla Lazio?

La notizia è stata lanciata poco fa da calciomercato.com, che parla di un intenso lavoro da parte degli agenti del Tucu Correa per riportarlo nella sponda biancoceleste della Capitale. Sempre secondo quanto riportato da calciomercato.com, la cifra per riportare l'argentino a Roma si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro (ben lontani dai circa 33 con cui la Lazio lo rifilò all'Inter) a cui andrebbero aggiunti i 3,5 milioni di stipendio: la cosa è certa se i discorsi dovessero approfondirsi Lotito non vorrà spendere queste cifre chiedendo uno sconto in almeno uno dei due parametri. Su Joaquin Correa si registra l'interesse anche di un club spagnolo: il Siviglia, un'altra sua ex squadra.

Depositphotos

I numeri dell'ultima stagione di Correa

Correa ha disputato la stagione 2023/24 all'Olympique Marsiglia con cui ha collezionato 19 presenze stagionali (12 in campionato e 7 in Ligue 1) di cui 9 da titolare. Nei 682' minuti complessivi in cui è sceso in campo in questa stagione non ha trovato né la via del gol né il passaggio decisivo per i compagni concludendo così la sua annata con 0 gol e 0 assist, per lui si registra anche un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per 49 giorni.