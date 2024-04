Il Messaggero | C'è la Premier nel futuro di Sarri: le offerte

Non valgono le dimissioni di Luis Alberto. Valgono quelle di Sarri per non dare più alibi a nessuno. Il tecnico toscano non andrà a Siviglia, il Mago può stare sereno. Mau ha rifiutato il Nottingham perché vuole stare vicino alla sua famiglia a Castelfranco in questo periodo delicato, ma ha già scelto il suo futuro: si era pentito di aver lasciato il Chelsea, tornerà in Inghilterra molto presto. Non ha deciso la squadra del prossimo anno, il suo nuovo agente Frank Trimboli gli ha portato le offerte di Newcastle e West Ham che lo stuzzicano tanto. E forse gli permetterebbero di risolvere, con una cinquantina di milioni sul piatto, due "problemi" della Lazio: aspettatevi le proposte per Romagnoli e Guendouzi, nuovi fedelissimi dell'ultimo corso. Il primo è rinato con Mau, il francese è ricaduto nello scarso feeling con Tudor. E ora è ai box per il polpaccio.

Il Messaggero