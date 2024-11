Serie A | Orsolini regala 3 punti al Bologna, la Juve sbanca Udine

Inizia oggi un nuovo weekend di Serie A: ad aprire le danze sarà il Bologna, che alle ore 15:00 sfiderà il Lecce allo Stadio Dall’Ara, dopo i disagi causati dal maltempo che hanno colpito il capoluogo emiliano la settimana scorsa. Alle 18 torna in campo la Juventus, impegnata nell’insidiosa trasferta contro l’Udinese, mentre il Sunday Night di questa 11ª giornata di Serie A Enilive sarà il "derby" lombardo tra Monza e Milan.

Bologna-Lecce

Vince a fatica il Bologna di mister Vincenzo Italiano, che riesce a portare a casa i tre punti contro il Lecce grazie al gol nel finale di Orsolini. Partita fino a quel momento molto chiusa: nel primo tempo sono i padroni di casa a dettare i tempi di gioco, risultando però sterili e inefficaci davanti a un buon Lecce, con i salentini che hanno saputo chiudersi e ripartire molto bene. Parità senza reti che regge fino all'85', quando il terzino rossoblù Miranda riesce a mettere un buon cross sulla testa di Orsolini, che non deve fare altro che schiacciarla in rete. Nel finale concesso qualche minuto al bolognese Ferguson, di ritorno dopo l'infortunio al crociato che lo ha tenuto ai box per circa 7 mesi. Vince 1-0 il Bologna, che si porta così a 15 punti e fa un bel balzo in avanti in classifica, piazzandosi all'8° posto. Lecce che rimane 19° in piena zona retrocessione con 8 punti.

Udinese-Juventus

Torna a vincere la Juve dopo l'inaspettato pareggio casalingo contro il Parma: bastano un autogol di Okoye e il secondo centro stagionale del baby Savona, tutto nel primo tempo, per sbancare il Bluenergy Stadium di Udine. Parte subito forte la squadra di Thiago Motta, che chiude il match nella prima frazione di gioco, limitandosi alla gestione nella seconda. I friulani, dopo un inizio difficoltoso, prendono le misure ai bianconeri ed escono allo scoperto nel secondo tempo, cercando la porta difesa da Di Gregorio con più isistenza. All'83' Lucca colpisce anche una traversa, che avrebbe alimentato ulteriormente il forcing finale dell'Udinese in caso di gol. Juventus che si porta a 21 punti in classifica, prendendo momentaneamente le distanze di Lazio e Fiorentina, ferme al quarto posto con una partita in meno a quota 19. Udinese che resta al 7° posto con 16 punti.