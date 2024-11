Baroni contro Nicola, i precedenti tra i due tecnici

Lunedì alle 20.45 la sfida tra Lazio e Cagliari chiuderà l'undicesima giornata di Serie A, con i biancocelesti che tre gironi dopo ospiteranno il Porto all'Olimpico. 19 i punti raccolti fin qui dalla squadra di Baroni, che al quinto posto in classifica vanta gli stessi punti di Atalanta e Fiorentina, al momento terza e quarta della classifica. Diversa la situazione del Cagliari, che nelle prime dieci uscite in campionato ha raccolto due vittorie e tre pareggi, oltre che cinque sconfitte. Sarà l'ottava sfida in panchina tra Marco Baroni e Davide Nicola, che più volte si sono affrontati tra Serie C, Serie B e Serie A.

Le sfide tra Serie C e Serie B

Sono sette i precedenti tra i due tecnici, per un bilancio che vede due successi per parte, con tre sfide terminate invece in pareggio. Il primo episodio tra i due è arrivato in Serie C, quando l’attuale tecnico biancoceleste si impose con la sua Cremonese, battendo 1-0 il Lumezzane allenato allora da Davide Nicola: a decidere la sfida fu la rete di Alberto Bianchi, arrivata al minuto 88’. I due tornano a sfidarsi nel corso della stagione 2014-2015 in Serie B, con lo 0-0 maturato tra Pescara e Bari. All’epoca Baroni guidava la panchina abruzzese, per poi passare alla guida del Novara nella stagione successiva: ancora un pareggio sul campo del Bari, stavolta per 1-1, con i gol di Faragò e Faraoni a determinare il risultato finale.

I confronti in Serie A

Dopo i tre confronti tra Serie C e Serie B, le carriere dei due tecnici iniziano a incrociarsi nel palcoscenico della Serie A, dove quattro sono stati i confronti tra i due: due successi in favore di Nicola, un pareggio, e uno per Marco Baroni. Il primo confronto nella massima serie arriva a Crotone nella stagione 2017-2018, con la sfida tra i calabresi e il Benevento, guidato da Baroni: netto 2-0 in favore dei rossoblù, che tra primo e secondo tempo portano a casa i tre punti grazie ai gol di Mandragora e Rohdèn. Nel corso dell’anno successivo entrambi i tecnici cambiano panchina: Nicola diventa l’allenatore dell’Udinese, mentre Baroni sbarca in Ciociaria, alla guida del Frosinone. La sfida in Friuli rappresentò il terzo pareggio tra i due allenatori, con le reti di Mandragora e Ciano decisivi ai fini dell’uno a uno finale. Dopo diversi anni i due tornano ad affrontarsi in Serie A, con Nicola sulla panchina della Salernitana e Baroni su quella del Lecce. Siamo nella stagione 2022-2023, quando alla settima giornata i pugliesi si impongono all’Arechi per 1-2: è Ceesay a firmare il vantaggio ospite, con Joan Gonzàlez a regalare ai campani il momentaneo pareggio. A sette minuti dal 90’, Gabriele Strefezza regala ai giallorossi i tre punti, e a Baroni il secondo successo contro Nicola. Al ritorno sono invece i granata a imporsi in Puglia: nei primi venti minuti di gioco sono Dia e Vilhena a regalare il doppio vantaggio ai campani, con Strefezza che accorcia le distanze al 23’ per l’uno a due finale.