Serie A | Lazio-Como: le formazioni ufficiali

Terminata la sosta nazionali, la Lazio di mister Grassadonia scende nuovamente in campo per l’ottava giornata di campionato contro il Como. Alle ore 20:30 è previsto il fischio d’inizio allo Stadio Mirko Fersini di Formello. Nel frattempo i tecnici delle rispettive squadre hanno diramato le formazioni ufficiali per Lazio-Como, di seguito le scelte dei due allenatori.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-1-4-2): Cetinja, Oliviero, D`Auria, Connolly, Reyes, Zanoli, Goldoni, Eriksen, Simonetti, Visentin, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Belloumou, Kajan, Yang, Moraca, Castiello, Colombo, Pittaccio. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Como: le undici scelte

COMO (4-3-1-2): Gilardi, Rizzon, Bou Salas, Cecotti, Bergersen, Conc, Petzelberger, Vaitukaityte, Nischler, Kerr, Del Estal. A disposizione: Ruma, De Bona, Marcussen, Guagni, Spinelli, Skorvankova, Bolden, Liva, Bianchi, Karlernas, Sagen, Picchi. Allenatore: Stefano Sottili.