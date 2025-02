Lazio, il punto sugli infortunati: un biancoceleste potrebbe tornare in Venezia-Lazio

Il pareggio contro il Napoli di Conte del 15 febbraio ha mostrato una crescita della rosa biancoceleste, infatti, nonostante alcuni momenti di debolezza, come ad esempio l'autogol di Marusic e alcune distrazioni di Provedel, i membri della squadra sono stati artefici di grandi prestazioni. Si avvicina un nuovo avversario per il club guidato da Marco Baroni, infatti, il 22 febbraio alle ore 15:00 si disputerà Venezia-Lazio allo stadio Pierluigi Penzo. Il prossimo match sarà importante per la rosa biancoceleste, soprattutto dato che la squadra è stata raggiunta dalla Juventus dopo la vittoria contro l'Inter di Inzaghi. Baroni dovrà pensare bene alle pedine da schierare contro il Venezia, infatti, oltre alla squalifica di Rovella, ci sono alcuni membri della rosa infortunati, tuttavia, un calciatore sembra vicino al rientro.

Lazio - Fraioli

Le condizioni di Vecino e Hisaj

Oggi pomeriggio Elseid Hisaj dovrà sostenere i controlli medici, durante i quali si valuterà la condizione della lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra, infortunio che il terzino ha riportato in seguito alla partita del partita del 3 febbraio disputata contro il Cagliari, terminata con il trionfo della squadra biancoceleste. I tempi di recupero per il difensore albanese dovrebbero prevedere ancora una ventina di giorni. Oltre agli esami di Hisaj, oggi ci saranno le visite mediche anche per il centrocampista Vecino, assente da Lazio-Ludogorets. Per il rientro del biancoceleste si potrebbe aspettare ancora un'altra settimana.

Il possibile rientro di Patric

Il difensore biancoceleste Patric aveva riscontrato, circa un mese fa, un ispessimento al tendine del malleolo, tuttavia oggi il calciatore dovrà sostenere le visite mediche che riveleranno le sue condizioni. Possibile che Patric potrà essere disponibile già per il match Venezia-Lazio di sabato 22 febbraio.