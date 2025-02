Lazio: Taty Castellanos out, le possibili soluzioni del mister Marco Baroni

Ottime le prestazioni della rosa biancoceleste nel match contro il Napoli, terminato con un pareggio, tuttavia, durante la partita c'è stata anche una nota negativa, che si aggiunge all'autogol e alla strabiliante rete annullata del capitano Zaccagni, infatti, Taty Castellanos si è infortunato. A causa del dolore riscontrato nel match, Taty dovrà fermarsi per un determinato periodo, a stabilarlo saranno le visite mediche che sosterrà oggi. Si teme uno stiramento fra il primo e secondo grado, ciò terrebbe il Taty fuori dal campo almeno un mese, per ciò rischia anche di saltare gli ottavi di Europa League programmati per il 6 e il 13 marzo. Oltre al rischio per la competizione Europea, il Taty potrebbe essere assente per i prossimi match che dovrà disputare la Lazio, vale a dire contro il Milan e il Bologna in Serie A e contro l'Inter in Coppa Italia. L'esclusione di Castellanos costringerebbe il mister Baroni a valutare altre ipotesi per sostituire la punta biancoceleste.

Foto Proietto



Boulaye Dia, il possibile sostituto di Taty

Boulaye Dia, con Taty out per infortunio, potrebbe riavere l'occasione di giocare come punta, come è successo contro il Dinamo Kiev, il Twente, il Monza e il Como. Ottime le prestazioni del centravanti Dia in Lazio-Napoli, infatti, il suo gol ha salvato la squadra e condotto al pareggio, in seguito alla rete di Isaksen e di 10 tiri a vuoto della rosa. Si tratta del 7° gol per il centravanti, ma non solo, è la 3a rete consecutiva di sinistro del calciatore. Una grande partita e con ottime prestazioni, anche se Dia è subentrato soltanto alla fine a causa di una distorsione alla caviglia, tuttavia, la sua entrata è stata decisiva per il risultato finale, stessa storia nel match contro il Como nel girone d'andata, dove il centravanti ha realizzato 2 assist. Quando segna Boulaye Dia, la Lazio non perde mai, infatti, si contano 3 pareggi e 5 vittorie, sia in Serie A che in Europa League, ottenuti grazie alle 9 reti complessive del biancoceleste, una storia accaduta anche quando giocava nella Salernitana.

