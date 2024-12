Castrovilli verso l’addio dalla Lazio: Fabiani punta Belhayane e Atangana

La storia tra Castrovilli e la Lazio sembra ormai al capolinea. Il centrocampista non rientra più nei piani dell’allenatore Marco Baroni e, secondo Tuttosport, potrebbe risolvere il contratto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Le prestazioni dell’ex talento viola non hanno convinto, spingendo il club biancoceleste a valutare nuove alternative per il centrocampo.

Belhayane e Atangana: i nuovi obiettivi della Lazio

Fabiani e Lotito stanno già lavorando per il futuro, mettendo nel mirino due giovani profili: il primo è Belhayane, talento dell’Hellas Verona, mentre il secondo è Atangana, promessa del Reims. Entrambi rappresentano soluzioni intriganti per rinforzare il reparto di mezzo della Lazio, che cerca dinamismo e qualità per affrontare la seconda metà di stagione.

Castrovilli, un addio anticipato?

L’addio di Castrovilli segna un cambio di rotta deciso per i biancocelesti, che vogliono costruire una squadra più competitiva e pronta a rispondere alle esigenze tattiche del nuovo progetto.