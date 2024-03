Delio Rossi: "Dimissioni Sarri? Bisognerebbe avere tutti gli elementi per dare un giudizio"

Intervenendo nel programma 'Si Gonfia La Rete' su Radio CRC, l'ex tecnico biancoceleste Delio Rossi ha espresso il suo punto di vista su vari argomenti di attualità, tra cui le recenti dimissioni di Maurizio Sarri, riguardo alle quali ha rilasciato il seguente commento:

"Sarri che si dimette è un perdente? Bisognerebbe avere tutti gli elementi per dare un giudizio. L’allenatore, solitamente, si dimette quando non ha più il gruppo in mano. La prima cosa che ci dicono a Coverciano è mai dare le dimissioni. L’anno prossimo può trovare una squadra di livello”.