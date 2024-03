Europa League, il Milan stacca il pass per i quarti: battuto ancora lo Slavia

Terminano le sfide delle 18:45 di Europa League, conio Milan che stacca il pass per i quarti di finale del torneo. La squadra di Pioli ha trionfato fuori casa contro lo Slavia Praga per 1-3, dopo aver vinto anche la gara d'andata. In gol per i rossoneri Pulisic, Loftus Cheek e Leao. Insieme al Milan, ai quarti vanno anche West Ham, Marsiglia e Benfica.

Di seguito tutti i risultati:

Rangers-Benfica: 0-1

Slavia Praga-Milan: 1-3

Villareal-Marsiglia: 3-1

West Ham-Friburgo: 5-0