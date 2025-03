Bologna-Lazio, Rovella nel pre: "Forti e consapevoli. Sulla convocazione in Nazionale..."

La rosa biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni si prepara ad affrontare una nuova sfida, infatti, oggi alle ore 15:00 si disputerà Bologna-Lazio allo stadio Renato Dell'Ara, partita valida per la 29a giornata di Serie A e visibile sulla piattaforma Dazn o sul canale 215 di Sky Sport, denominato Dazn 2. Con la Juventus a solo un punto di distacco dalla Lazio e il Bologna pronto a superare la rosa biancoceleste, l'incontro di oggi sarâ molto importante per la squadra di Baroni per tentare di recuperare il 4°posto e aumentare la distanza con il Bologna. In vista della partita, x si è espresso ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel.

Rovella a Dazn

Come mi sento? Bene, le ultime giornate ho avuto un problemi alla coscia, ma oggi sono felice di aiutare la mia squadra oggi, il Bologna è una buonissima squadra, sta facendo molto bene, siamo forti e consapevoli. Nazionale? Sono orgoglioso della chiamata di Spalletti, continuo a lavorare e spero di tenermi stretto questo posto.

