Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: panchina per Taty, la scelta in attacco

In programma alle ore 15:00 una sfida fondamentale tra Bologna e Lazio in chiave Champions League. Le due squadre che si incontreranno per la sfida di ritorno allo Stadio Renato Dall'Ara per la 29° giornata di Serie A. Nella gara d'andata all'Olimpico di Roma, la Lazio, terminata per 3-0 a favore dei biancocelesti, ha rifilato una delle peggiori sconfitte della stagione ai rossoblù di Vincenzo Italiano, grazie alle reti di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru. Ad oggi biancocelesti e bolognesi sono rispettivamente a 51 e 50 punti, in piena lotta quarto posto. La vincente tra Bologna e Lazio andrebbe a sorpassare la Juventus al quarto posto con 52 punti, oggi impegnata alle 18:00 al Franchi contro la Fiorentina.

Baroni ragiona sui diversi cambiamenti anti-Bologna e ritrova i titolari assenti contro il Viktoria Plzen. In porta nuovamente confermato Provedel, mentre in difesa partiranno dal primo minuto Lazzari sulla fascia destra, con Gila e Romagnoli come coppia di difensori centrali, e con Tavares a sinistra. In centrocampo torna Rovella, out contro il Plzen per squalifica, insieme al solito Guendouzi. In attacco il tecnico biancoceleste si affida al tridente offensivo Isaksen-Vecino-Zaccagni, con la novità del centrocampista uruguaiano sulla trequarti, e con Dia davanti al centro dell'attacco. Di seguito le formazioni ufficiali di mister Baroni e Italiano.

La formazione ufficiale di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. A disposizione: Furlanetto, Mandas, Gigot, Hysaj, Marusic, Patric, Provstgaard, Basic, Belahyane, Castellanos, Ibrahimovic, Noslin, Pedro, Tchaouna. Allenatore: Marco Baroni.

Gli undici scelti da Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Pobega, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Pedrola. Allenatore: Vincenzo Italiano.