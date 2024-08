Cadice-Lazio, quando e dove vedere l’amichevole in tv

Domani si chiuderà il precampionato della Lazio: i biancocecelesti, guidati da Marco Baroni, affronteranno il Cadice per la loro settima e ultima amichevole estiva. Poi, il focus si sposterà sul campionato, che inizierà ufficialmente domenica 18 agosto, tra 9 giorni, con la Lazio impegnata contro il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco all'Olimpico.

Cadice-Lazio: quando e dove si giocherà match

Le due compagini si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo Ramon de Cerranza, una tradizione che va avanti dal 1955 e che viene organizzata in estate nella città di Cadice. L'amichevole si giocherà domani, sabato 10 agosto, all'Estadio Nuevo Mirandilla, impianto che ospita le gare interne del Cadice. Il match inizierà alle ore 21:00.

Cadice-Lazio: dove vedere il match

La sfida sarà trasmessa su Dazn, in diretta e in streaming. Inoltre, sarà possibile vedere l'incontro a pagamento attraverso il sito ufficiale della Lazio. Per chi non potesse seguire in match in diretta, sarà visibile in differita su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky) dalle ore 22:00.