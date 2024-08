Un ex Lazio passa al Chelsea per oltre 60 milioni di euro: ecco di chi si tratta

Che nel mercato inglese le cifre siano altisonanti e spesso considerate eccessive è un fatto noto: l'esempio perfetto è il Chelsea, club londinese che dal 2022 (quando la proprietà è passata da Abramovic a Boehly) ha registrato più di 1 miliardo e 100 milioni di euro spesi sul mercato. Trofei vinti? Zero, ma la cosa non sembra preoccupare i dirigenti blues, che insistono con questa politica fatta di investimenti faraonici.

Quest'estate sono già stati spesi all'incirca 100 milioni (a fronte comunque di 130 guadagnati dalle uscite) ma gli acquisti, nonostante i più di 40 giocatori a disposizione in una rosa extra large, non sono ancora finiti: come annunciato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, l'ex conoscenza biancoceleste Pedro Neto è pronto a trasferirsi dal Wolverhampton al Chelsea per una cifra complessiva di 63 milioni di euro. Il portoghese classe 2000 ha collezionato 3 gol e 11 assist con i Wolves in questa stagione tra campionato e FA Cup. Con la Lazio, con cui ha esordito nella stagione 2018/19 sotto la guida di Simone Inzaghi, ha totalizzato 4 presenze in campionato, prima di essere ceduto al Wolverhampton per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.