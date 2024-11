CdS | Lazio-Ludogorets, il dato sui biglietti venduti finora

Lazio, oltre il campionato torna anche l'Europa

Non c’è solo il campionato in vista, ma anche il ritorno dell’Europa League, dove la Lazio è in testa al girone a punteggio pieno. La prossima sfida è fissata per il 28 novembre allo Stadio Olimpico contro il Ludogorets, con calcio d’inizio alle ore 18:45, un orario non proprio ideale per molti tifosi. La vendita dei biglietti per la partita è già iniziata e, al momento, sono stati venduti 3.000 tagliandi.

Fraioli

La somma con gli abbonati

Questo numero si somma ai circa 20.000 abbonati europei, portando il totale degli spettatori previsti a circa 23.000, come riportato dal Corriere dello Sport. Tuttavia, c’è ancora tempo per acquistare un biglietto e aumentare il numero dei presenti, spingendo la squadra verso un’altra serata europea di successo.