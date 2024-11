CdS | Lazio-Bologna, Tavares out: ora tocca a Pellegrini

Lo stop di Tavares è confermato, ma resta da definire quante partite salterà. Nonostante l’incertezza, la situazione non desta troppe preoccupazioni grazie alla crescita di Luca Pellegrini. Il terzino non solo sta trovando spazio, ma sta dimostrando di meritarselo pienamente. Da quando è arrivato alla Lazio nel gennaio 2023, non è mai stato così centrale nel progetto della squadra come in questa stagione.

Intensità nell'approccio

Che giochi dal primo minuto o entri a gara in corso, Pellegrini si è sempre fatto valere. Come riportato dal Corriere dello Sport, un esempio è la partita contro il Porto: nonostante abbia giocato solo pochi minuti nel finale, i suoi interventi decisivi in scivolata e i recuperi hanno aiutato a preservare il vantaggio, poi trasformato in vittoria da Pedro. Un’altra prova del suo valore si è vista contro il Cagliari, dove la sua punizione ha provocato l’errore di Scuffet, portando al gol di Dia, oltre a procurare il rigore poi trasformato da Zaccagni.

Più motivazioni

Anche la sua motivazione sta facendo la differenza. Domenica raggiungerà quota 11 presenze stagionali, segno della continuità che sta trovando, soprattutto in Europa League. Ora ha l’occasione di giocare da protagonista almeno per le prossime tre partite (Bologna, Ludogorets, Parma), in attesa del recupero di Tavares.