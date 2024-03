Palladino, il tecnico del Monza alla Lazio al posto di Sarri? Risponde lui stesso sui social - FOTO

Una delle recenti voci di corridoio riguarda l'eventualità che Raffaele Palladino prenda le redini della Lazio nella prossima stagione estiva. Un segnale piuttosto insolito è emerso sui social, suscitando curiosità e dibattito tra i sostenitori della squadra biancoceleste. Un post apparso sul profilo Instagram @lazio_live ha proposto ai suoi seguaci di esprimersi, attraverso un sondaggio con risposta binaria (sì/no), sull'opportunità di vedere l'attuale allenatore del Monza succedere a Maurizio Sarri nella prossima stagione. La partecipazione dei fan della Lazio è stata significativa, e tra i votanti è spiccato un votante inaspettato.

Si tratta dello stesso Palladino, che ha manifestato il suo parere favorevole con un click sulla risposta 'sì'. La decisione riguardante il futuro allenatore della Lazio non è ancora stata definita: in caso di partenza di Sarri, le opzioni saranno varie. Servirà il tempo necessario per valutare la direzione migliore da prendere. L'attuale tecnico della squadra ha un contratto valido fino al 2025, pertanto qualsiasi discussione sul suo successore verrà procrastinata al termine della stagione.

Di seguito il post: